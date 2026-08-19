ETV Bharat / entertainment

Toxic: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್​​ ಬಿಗ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ; ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​​ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

Sandalwood Rocking Star Yash
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಯಶ್. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು! ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್​ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​. ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್​​ಡಮ್​ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆಯಲ್ಲ. ಏರಿಳಿತಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂ - ನಿರ್ಮಿತ ನಟ. ಹಠ ಎಂದರೆ ಅವರಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಿನಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಮಾತು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಟನ ತತ್ವ. ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಿಪುಣ ನಟ ಯಶ್​ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​​ 26ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್​​ವೈಡ್​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​​ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶಿಖರದಷ್ಟಿವೆ.

​​​ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ​​ ಬಿಗ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್: ಉಗ್ರಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 1​​ ಸಿನಿಮಾ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 21ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 14ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಗಡಿ ಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು. ಯಶ್​​ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸಹ-ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಫೈನಲಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್​​ 26ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್: 2008ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಶ್​​ ತಮ್ಮ 18 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್​​ ರೋಲ್​ ಮೂಲಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗ, ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಯಶ್​​ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್​ಶೇವ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್: ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್​ಶೇವ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಯಶ್​​ ಅಭಿನಯದ 3ನೇ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ: ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​ ಈಗಿನಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಶ್​ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಯಶ್​ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು, ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಶ್​ ಹಠದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಕೆಜಿಎಫ್​ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಭಾರತದ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯಶ್​ ಅವರ 3ನೇ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.

3 ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​: ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10 ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ. ಕೆಲ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್​ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yash19 ಟ್ರೆಂಡ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಆರಂಭ: 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​​ 2 ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. #yash19 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 8ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಶುರುವಾಯ್ತು. 8 ನಟನ ಬರ್ತ್​ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್​ 8ರ ರೋಲ್​: 1985ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನವೀನ್​ ಕುಮಾರ್​ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್​ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 8ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಶುರುವಾಯ್ತು. 2025ರ ಜನವರಿ 8ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬರ್ತ್​ಡೇ ಪೀಕ್​​​ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟೀಸರ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸಿಂಗ್​​ ರಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 8 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್​ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​ ಜರುಗಿತು. ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರವೂ ವರ್ಷದ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. 26/08/26 ದಿನಾಂಕವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2+6=8, 08, 2+6=8 - 26/08/26. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 8 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್​​. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈನ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಶ್​​, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುಲಭ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿಯಾರ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಶ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕಿಯಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​ನಂತಿದ್ದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್​ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಂತಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾಗಿ, ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​​ರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಯಶ್​ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹೇರ್​ಕಟ್​​: ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್​ ಹೇರ್ ಕಟ್​ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಯಶ್​​ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣ: ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸರ್​ಮೈಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ನಟನಶಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಶ್​ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾನ್ಸರ್​ಮೈಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.

ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದ ನಯನತಾರಾ: ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಯನತಾರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಯಶ್​ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲ್​​ ತಮ್ಮ ನಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್​ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 700 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್​: ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿತು ಈ ನಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಶ್​​ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

ಯಶ್​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕುತೂಹಲ ಸಂಗತಿ
TOXIC INTERESTING NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.