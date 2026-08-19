Toxic: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ; ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 5:04 PM IST
ಯಶ್. ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು! ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆಯಲ್ಲ. ಏರಿಳಿತಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂ - ನಿರ್ಮಿತ ನಟ. ಹಠ ಎಂದರೆ ಅವರಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಿನಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಮಾತು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಟನ ತತ್ವ. ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಿಪುಣ ನಟ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶಿಖರದಷ್ಟಿವೆ.
ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್: ಉಗ್ರಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಗಡಿ ಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು. ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸಹ-ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಫೈನಲಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್: 2008ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಶ್ ತಮ್ಮ 18 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗ, ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಯಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್ಶೇವ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್: ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಲೀನ್ಶೇವ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 3ನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗಿನಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಶ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಯಶ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು, ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಹಠದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಭಾರತದ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ 3ನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
3 ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ. ಕೆಲ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Yash19 ಟ್ರೆಂಡ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆರಂಭ: 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. #yash19 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. 8 ನಟನ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
April 29, 2026
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 8ರ ರೋಲ್: 1985ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. 2025ರ ಜನವರಿ 8ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೀಕ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟೀಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 8 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿತು. ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರವೂ ವರ್ಷದ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. 26/08/26 ದಿನಾಂಕವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2+6=8, 08, 2+6=8 - 26/08/26. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 8 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುಲಭ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿಯಾರ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕಿಯಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ನಂತಿದ್ದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಂತಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾಗಿ, ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹೇರ್ಕಟ್: ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಯಶ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣ: ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸರ್ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ನಟನಶಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಶ್ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾನ್ಸರ್ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದ ನಯನತಾರಾ: ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಯನತಾರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ತಮ್ಮ ನಡೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.
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