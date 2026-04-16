'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ': ಯಶ್
'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ತೆರೆಕಂಡು 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ'ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 1:05 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೂನ್ 4ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆಲ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಹಲವು ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#Toxic will make HUGE IMPACT on Human Psychology, it is not just a typical gangster film but it has got deep aspects of human life- #Yash #ToxicTheMovie
''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ (ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಲವು ಪದರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ'' - ನಟ ಯಶ್.
''ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಾನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಶುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಕೂಡಾ ಯಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, ''ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ವಾರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
