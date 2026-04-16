'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ': ಯಶ್​

'ಕೆಜಿಎಫ್​​​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ತೆರೆಕಂಡು 4 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ'ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 1:05 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೂನ್​​​ 4ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ನಿಂದ ಕೆಲ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​​ ಅವರೀಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ ಚಾನಲ್​ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಹಲವು ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ (ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​​​ ಹಲವು ಪದರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಫೇಸ್​ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಭರಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್​ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್​​​ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ'' - ನಟ ಯಶ್.

''ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್​​ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಜಾನರ್​ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಾನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಶುವಲ್​ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ''​ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಯಶ್​​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, ''ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಲೆವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್''​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​​ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್​​ ಲೆವೆಲ್​​​ನ ವಾರ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

