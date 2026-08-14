'Toxic ವರ್ಷಧಾರೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ': ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಏಳನೇ ಚಿತ್ರ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2'ರ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 3:22 PM IST
'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ'. 90ರ ದಶಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 90ರ ದಶಕದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲಕ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಉದಯವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ, ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ನೂರು ಜನುಮಕ್ಕೂ, ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ದೇಶ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಗುನುಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಆನಂತರ, ಅಮೃತಧಾರೆಯ ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ನೋಡಿ ಕಾರ್, ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಜಣ ಜಣ ಕಾಂಚಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಹುತೇಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿವೆ.
"ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ"ದಿಂದ "ಒಲವೇ ಜೀವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ"ದವರೆಗೂ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ 6 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 7ನೇ ಚಿತ್ರ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಗೀತೆ "ರನ್ ರನ್" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಮಹದೇವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಜೋಗಿ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಗೀತಪಯಣದ ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 6 ಚಿತ್ರಗಳ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ''ಚಂಡಮಾರುತದ ಎದುರು ನಿಲ್ಲೋಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಬಡವರು. ಅದು ವರ್ಷಧಾರೆ ತಂದರೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ, 26ರಂದು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದರ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 28 ಕೂಡಾ ಬೇಡ. ನಂತರ 4ರಂದು ಬರಲು ಆಸೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಏಕಂದರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಟರಲೊಬ್ಬರಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ನಾಯಕಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಸಂಕಲನಕಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಕನ್ನಡಿಗರಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಬಹತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.