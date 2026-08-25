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ದಕ್ಷಿಣದ ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಯಶ್​ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​'

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ನಾಳೆ 6 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಗಳಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡದ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ.

Toxic shooting time
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 12:56 PM IST

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ಫೈನಲಿ, ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ!. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನಟನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿವೆಯಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆರಂಭವಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್​ನ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್​​ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಯಶ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಹಿಂದಿ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಂಬುದರ ಮೇಲೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಗುರಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗುರಿಯಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು - ಮೊದಲ ದಿನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೂಲ (ಸೀಕ್ವಲ್​ ಅಲ್ಲದ) ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ, ಆದಿಪುರುಷ್​, ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಅಂತಹ ಕೆಲವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೀಕ್ವೆಲ್​ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಲ್ಲ: ಹಾಗಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಗುರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಯಶ್ ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.

2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2: 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅದು ಕೂಡಾ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಅವರದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಟಾಪ್​ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಯಶ್​ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ಸಿನಿಮಾ 53.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸ್ಥಾನಸಿನಿಮಾಮೊದಲ ದಿನದ ಹಿಂದಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಮೂಲ ಭಾಷೆ
1ಪುಷ್ಪ 270.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿತೆಲುಗು
2ಕೆಜಿಎಫ್​ 253.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಕನ್ನಡ
3ಬಾಹುಬಲಿ 241.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿತೆಲುಗು
4ಸಾಹೋ24.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿತೆಲುಗು
5ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ22.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿತೆಲುಗು

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​​ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರವು ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2ರ 41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಶ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ, 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿಂದಿ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಟ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಲ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ ಎಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಸಾಹೋ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ 24.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀ-ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್​​ ಈ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

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ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

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ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​​ ಬುಕಿಂಗ್​​
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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದಾಖಲೆ
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