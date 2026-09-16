ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 21 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಈ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 3 ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 12:55 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತಾದರೂ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿತಾದರೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 341 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತಾದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಗವು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. (ಗಮನಕ್ಕೆ: ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರ).
🔥@TheNameIsYash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/5y6HSX3u3R— Yash Trends ™ (@YashTrends) September 4, 2026
ಮೊದಲ ದಿನ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ (ನಿವ್ವಳ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತಾದರೂ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ, 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಮಾಟುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|ಮೂಲ ಭಾಷೆ
|ಒಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|2024
|ತೆಲುಗು
|812.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2
|ಬಾಹುಬಲಿ - ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|2017
|ತೆಲುಗು
|511.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|2022
|ಕನ್ನಡ
|435.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4
|ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ
|2024
|ತೆಲುಗು
|293.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|2022
|ತೆಲುಗು
|272.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|6
|ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|2025
|ಕನ್ನಡ
|223.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|7
|2.0
|2018
|ತಮಿಳು
|188.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|8
|ಸಲಾರ್
|2023
|ತೆಲುಗು
|152.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|9
|ಟಾಕ್ಸಿಕ್
|2026
|ಕನ್ನಡ
|149.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|10
|ಸಾಹೋ
|2019
|ತೆಲುಗು
|145.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ, 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು, ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 129.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|341.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|297.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|249.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|43.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|852.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|741.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|622.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|111 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್': ಕಿಯಾರಾ ರೋಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?