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2 ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪೈಪೋಟಿ: ಆಗಸ್ಟ್​ನ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೀಗಿದೆ​​

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

August Box Office clash
ಆಗಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 5:13 PM IST

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ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸ್ಪೇಸ್​​ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ತಂತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್​ ಮಾಡೋದು ನಿರಂತರ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಸದಾ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ vs ಈಥ vs ವ್ವಾನ್

ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ - ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ನಂತರ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಈಥ (Eetha) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ವ್ವಾನ್ (Vvan) ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈಥ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಾಷಾ ಐಕಾನ್ ವಿಥಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಭ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ವ್ವಾನ್ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಆವೇಗವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರದೆಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಥ ಅಥವಾ ವ್ವಾನ್ ಬಲವಾದ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅವಾರಪನ್ 2 vs ಬಟ್ವಾರಾ 1947: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಅವಾರಪನ್ 2 ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರ ಅವಾರಪನ್ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. 2007ರ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ಟಿವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ಅವರ ಬಟ್ವಾರಾ 1947 ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಬಹು ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ, ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

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Last Updated : July 11, 2026 at 5:13 PM IST

TAGGED:

ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ಈಥ
ಆವಾರಪನ್
ಆಗಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
AUGUST BOX OFFICE CLASH

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