'ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್': ಕಿಯಾರಾ ರೋಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ
Richa Shastry Interview: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 1:15 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 328.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ (ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ) ಮಾಡಿರುವ ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆಯೇನು? ಯಶ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ? ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ, ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಫೀಲ್ ಲಕ್ಕಿ. ಬಹುಶಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಓರ್ವ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಿರಬಹುದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು?
''ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ನಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾಗಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ್ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ 'ರೆಬೆಕಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಯನತಾರ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 'ನಾಡಿಯಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಕರೆಸಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಬಂತು. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 200 ಜನರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊರಗಿನ ನಟಿಯರೂ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ರೋಲ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?
ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ರೋಲ್ಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಶನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೇಡಂ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಿಯಾರಾಗೆ ಏಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ರೀ-ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ ಆಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ. ಜನರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ?
''ನಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೇಡಂ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಫೈನಲಿ ಯಶ್ ಸರ್, ನಾನು, ಗೀತು ಮೇಡಂ, ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಂದೆವು. ಯಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕ್ಷಣ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಜನರು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ಬೇರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬೇರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್3 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ನೀವು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಕಥೆಯೂ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಗೂ ಆಳವಾದ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗು, ಭಾವನೆಗಳು, ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್, ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿವರಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ನೇರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಡನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು'' ಅಂತಾರೆ ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?
''ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಲ್ಗರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಸೀನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅವು. ಯಶ್ ಸರ್ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಲ್ಲ. ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರದನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ನಟಿಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?
''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನನ್ನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟಿಲು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇಗೆ?
''ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 'ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾ', 'ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ' ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಟನೆ ಬಿಡಲಾಗದೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದಂಡುಪಾಳ್ಯ 4, ಪುಕ್ಕಸಟ್ಟೆ ಲೈಫು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾದವು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಜಾಂಬವತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರವಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಇವತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
''ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ದಾಟಿರಬಹುದು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು'' ಅಂತಾರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಿಚಾ ಶಾಸ್ರ್ತಿ.
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ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 328.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 285.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 239.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 42.7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.