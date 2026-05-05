ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಕಟ್?: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 3:54 PM IST
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮೇಕರ್ಸ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಬೋಲ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಮೂಲತಃ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು.
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬದ್ಧ (Absolute nonsense) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಲ್ಲದೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೇ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂಡೂಡಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.