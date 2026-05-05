ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್​ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸೀನ್ಸ್ ಕಟ್​​?: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ

ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​​ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು.

ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಯಶ್ (Photo: Toxic Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 3:54 PM IST

ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​​​ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್​​ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಕಟ್​​ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮೇಕರ್ಸ್​ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಬೆಡಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಆನ್​​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಯಶ್​ ಜೊತೆ ಸಖತ್​ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್​​ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಬೋಲ್ಡ್​ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸೀನ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಮೂಲತಃ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬದ್ಧ (Absolute nonsense) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಲ್ಲದೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ಕ್ಕೇ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂಡೂಡಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

