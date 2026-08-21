ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು! Toxic ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೈದ ಭಾರತದ 13ನೇ, ಯಶ್ ನಟನೆಯ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 1:07 PM IST
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2'ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೈದು ಯಶ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು (BMS Intrests) ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಅಂಕಿಅಂಶ.
ಇದು ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಥವಾ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ 14ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅಲ್ಲದೇ, ಯಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ಸಿನಿಮಾ
|ಬಿಎಮ್ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
|ವಿಕ್ರಮ್
|2.3 ಮಿಲಿಯನ್
|ವಲಿಮೈ
|2.2 ಮಿಲಿಯನ್
|ಕೆಜಿಎಫ್ 2
|2.1 ಮಿಲಿಯನ್
|ಪುಷ್ಪ 2
|2 ಮಿಲಿಯನ್
|ಸಲಾರ್ 1
|1.9 ಮಿಲಿಯನ್
|ಆರ್ಆರ್ಅರ್
|1.7 ಮಿಲಿಯನ್
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|1.5 ಮಿಲಿಯನ್
|ಲಿಯೋ
|1.4 ಮಿಲಿಯನ್
|ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ
|1.2 ಮಿಲಿಯನ್
|ಆದಿಪುರುಷ್
|1.1 ಮಿಲಿಯನ್
|ವಾರ್ 2
|1.1 ಮಿಲಿಯನ್
|ಜನ ನಾಯಗನ್
|1.1 ಮಿಲಿಯನ್
|ಟಾಕ್ಸಿಕ್
|1 ಮಿಲಿಯನ್+
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ)
ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ 18 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರ ಯಶ್ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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