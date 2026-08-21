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ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು! Toxic ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೈದ​​ ಭಾರತದ 13ನೇ, ಯಶ್​​ ನಟನೆಯ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​​ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಕಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

Yash Toxic records
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 12:43 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 1:07 PM IST

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ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕೆಜಿಎಫ್​ ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2'ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೈದು ಯಶ್​​ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​​ ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 1 ಮಿಲಿಯನ್​​​ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು (BMS Intrests) ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಅಂಕಿಅಂಶ.

ಇದು ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಥವಾ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ 14ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅಲ್ಲದೇ, ಯಶ್​​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್​ 2 ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​​ 2 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಿನಿಮಾಬಿಎಮ್​ಎಸ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ವಿಕ್ರಮ್​2.3 ಮಿಲಿಯನ್
ವಲಿಮೈ2.2 ಮಿಲಿಯನ್
ಕೆಜಿಎಫ್​ 22.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಪುಷ್ಪ 22 ಮಿಲಿಯನ್
ಸಲಾರ್ 11.9 ಮಿಲಿಯನ್
ಆರ್​ಆರ್​ಅರ್​1.7 ಮಿಲಿಯನ್
ಬಾಹುಬಲಿ 21.5 ಮಿಲಿಯನ್
ಲಿಯೋ1.4 ಮಿಲಿಯನ್
ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ1.2 ಮಿಲಿಯನ್
ಆದಿಪುರುಷ್​1.1 ಮಿಲಿಯನ್
ವಾರ್ 21.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಜನ ನಾಯಗನ್​​1.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್1 ಮಿಲಿಯನ್+

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ)

ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್​ ರೇಟಿಂಗ್​​​ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್​​ ಬೋರ್ಡ್​ ಆಫ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್​ನಿಂದ 18 ರೇಟಿಂಗ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​​ಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Toxic: ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್​ To ನಂಬರ್​ 8 ಕನೆಕ್ಷನ್​; ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿರುವ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರ ಯಶ್​ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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Last Updated : August 21, 2026 at 1:07 PM IST

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ಯಶ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​
ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಎಮ್​ಎಸ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
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