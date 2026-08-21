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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನ್: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ರಿಲೀಸ್; ಸೆನ್ಸಾರ್​​ಶಿಪ್, ರನ್​ಟೈಮ್​ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರೀ - ರಿಲೀಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್'ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ (Film Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 4:16 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಯಶ್​ ಅವರಿಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ: ಸ್ಟಾರ್​ಕಾಸ್ಟ್​, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​, ಟ್ರೇಲರ್​ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸಖತ್​ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದದಂದೇ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್​ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಐವರು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಟರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಟ - ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರು: ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರ ಅವರು ಯಶ್ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಎಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್​ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಟೋನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಸುದೇವ್ ಕರ್ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ನಟ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಭೀರಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಜೀದಾ ಶೇಖ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Toxic stars
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಚೆಲುವೆಯರು (Film Team)

ಹಬ್ಬಾಚರಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜು: ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾದ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ್, ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬಾಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಟೌಟ್​ ಕಟ್ಟಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರಗಳ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.​

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ರನ್​ಟೈಮ್​: ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್​​ ಬೋರ್ಡ್​ ಆಫ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್​ನಿಂದ 18 ರೇಟಿಂಗ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ (Film Team)

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ​: ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್'ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಿಎಮ್​ಎಸ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್: ಇನ್ನು, ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​​ ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್​​​ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು (BMS Intrests) ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ 13ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಯಶ್​​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 2ನೇ ಚಿತ್ರ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ಗೂ ಮೊದಲು ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

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ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ​ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿತರಕನಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rocking Star Yash
ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ (Film Team)

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ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರ ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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