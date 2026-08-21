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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​​: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಓಪನ್​; ಕರ್ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲೇ...!

Toxic Advance Booking: ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​ ತೆರೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 100,000+ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

Toxic Advance Booking
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 2:24 PM IST

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್​ ಈಗ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 3,050 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11ರ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27,000 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.

ತನ್ನ ತವರು ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವು ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 163,150 ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು 260 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ, 709 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7,545 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.9ರಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2,000-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಆಗಿವೆ. ಎಎಮ್‌ಸಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ 56,931 ಡಾಲರ್ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 25,849 ಡಾಲರ್​ನೊಮದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಭಾಷಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು 4,359 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ 94,706 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು 3,173 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ 68,246 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭಕಂಡಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಜೊತೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್​​ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ವಿಮರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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