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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ: ಮಾಲಿವುಡ್​ಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಎಂಟ್ರಿ; ಪ್ರೇಮಂ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ನಟನೆ

NP51: ಪ್ರೇಮಂ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Rukmini Vasanth Movie with Nivin Pauly
ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಿನಿಮಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 4:37 PM IST

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ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'NP51' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಶುರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಾಲಿವುಡ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಿಡಿದಿರುವ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಚಾರ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ನಾಯಟ್ಟು' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕ್ಕತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ' ಚಿತ್ರದ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಾಶಿದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, "ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭ. #NP51. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೃತಜ್ಞಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿಯರಾದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಟಿಕೆಟ್ (ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ) ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಯ ಜಾಲದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಹಲವು ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.

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ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ, ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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