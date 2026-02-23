'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಶ್
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಕರ್ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 3:49 PM IST
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಗಡಿಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Introducing Sudev Nair as KARMADI in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic In Cinemas Worldwide from 19-03-2026#ToxicTheMovie#ToxicOnMarch19th #Nayanthara @advani_kiara@humasqureshi @rukminitweets #TaraSutaria #GeetuMohandas @RaviBasrur @VishalMMishra @tanishkbagchi… pic.twitter.com/9fLexlRyNo— Yash (@TheNameIsYash) February 23, 2026
ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು, ಸುದೇವ್ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಡಿಯಾಗಿ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್, ''ಈ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೋಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್ 'Ticket' ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್
ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸುಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಶ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣಗಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು 'Raya' ಇಂದು 'Ticket': ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಲ್? ಯಶ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ.