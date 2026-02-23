ETV Bharat / entertainment

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​​​ನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸುದೇವ್​ ನಾಯರ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಶ್

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಕರ್ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Sudev Nair as KARMADI in Yash's Toxic
ಯಶ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೇವ್​ ನಾಯರ್ (Photo: Film Poster)
ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್'​ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಹಾಕಿದ್ದು,​ ಗಡಿಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಗನ್​ ಹಿಡಿದು, ಸುದೇವ್ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಡಿಯಾಗಿ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದೇವ್​​ ನಾಯರ್​​, ''ಈ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಶ್​​ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡಲು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ವೀಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್​ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೋಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸುಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಶ್​​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣಗಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಗೀತು ಮೋಹನ್​​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ಗಳ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

