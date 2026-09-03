ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ: ಯಾವಾಗ? ರನ್ಟೈಮ್ ಸೇರಿ ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 4:11 PM IST
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್? ಹೌದು, ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಕರಿಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಯಾರಕರು, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ರನ್ಟೈಮ್: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ರನ್ಟೈಮ್ 176.52 ನಿಮಿಷಗಳು. ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ, 56 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯು 194.12 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ, 14 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) "ಎ" ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 8ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನದಂದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್.
8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
|ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|280.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|234.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|41.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
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ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರಾಯನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯನ ಸಹೋದರಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
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