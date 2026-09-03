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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಆವೃತ್ತಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ: ಯಾವಾಗ? ರನ್​ಟೈಮ್ ಸೇರಿ ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Toxic English Version ready to release
ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಆವೃತ್ತಿ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 4:11 PM IST

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ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್​​? ಹೌದು, ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಕರಿಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಯಾರಕರು, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ವರ್ಷನ್​ ರನ್​ಟೈಮ್​: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ರನ್‌ಟೈಮ್ 176.52 ನಿಮಿಷಗಳು. ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ, 56 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯು 194.12 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ, 14 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ) "ಎ" ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 8ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನದಂದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್.

8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್280.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ234.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ41.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

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ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ರಾಯನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯನ ಸಹೋದರಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

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TOXIC COLLECTION
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಆವೃತ್ತಿ
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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
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