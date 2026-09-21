'ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ': ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ!
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಾವುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ, ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 2:11 PM IST
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಜಾಹೀರಾತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫುಡ್ ಅ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೇರ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಏಲಕ್ಕಿ', 'ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್' ಅಥವಾ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ (ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರ) ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದು.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ವಹಿವಾಟು, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಯುವಜನರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತಿನ (surrogate advertising) ವಿಷಯದತ್ತಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ 'ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ (COTPA) ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ ಅಡಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ವೂ (NTCP) ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಮದ್ಯದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್, ಸೋಡಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ 'ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತು' (surrogate advertising) ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಣ್ಣಗಳು, ಲೋಗೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನನಪಿಸಲು ಸಹಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, "ನಾನು ಕೇವಲ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ವಾದವು ಸದಾ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗದಿರಬಹುದು.
ಜಾಹೀರಾತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಂತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಅಮಂಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಗಾರ್ ಸೇದುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟನೊಬ್ಬ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದೇ ನಟ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಆತ ನೇರವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಯಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪೂಜಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು 'ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2022ರಲ್ಲಿ 'ಏಲಕ್ಕಿ' ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ತರುವಾಯ ಅವರು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ (CCPA) ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ (endorsements) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. "ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನೂ (surrogate advertising) ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು 'ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ತಂಬಾಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, 2017-18ರಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯು 1,77,341 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 1ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.
"ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸುಮಾರು 816 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ - ಜಾಹೀರಾತು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ 'ಇಮೇಜ್' (ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಛಾಪು) ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ.
"ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 26.7 ಕೋಟಿ ಜನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 13.5 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುವಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 2019ರ 'ಜಾಗತಿಕ ಯುವ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ'ಯ ಪ್ರಕಾರ, 13 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ 8.4ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತಂಬಾಕು ಉದ್ಯಮವು ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಕರ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ 2016-17ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗ ಎಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ 12 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಂಬಾಕು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ 2022-23ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 221 ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ COTPA ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು 102 ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಜಾಹೀರಾತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಭರತ್ ದಭೋಲ್ಕರ್ ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ Clintನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ"
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪ್ರಮುಖ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ದಭೋಲ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
"ಆದರೆ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಹುದೇ ಹಾಗೂ ಆ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಭೂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2022ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದರ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ (ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನುಭವ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೂಕ್ತ 'ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ'ಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ತಯಾರಕರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವವರು ಮೊದಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
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ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಬಳಸದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಟರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.