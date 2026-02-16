ದರ್ಶನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ: ಹಳೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೆಳೆಯ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೆಳೆಯ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 10:32 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಇಂದು 49ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೆಳೆಯ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಜಾಮೀನು ವೇಳೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಿದ್ದ ವೇಳೆ, ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಂತೆ ತೋರಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ ಮೂವರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಸು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಡಿ ಬಾಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ. ಫಾರೆವರ್ ವಿತ್ ಯು ಬಾಸು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾಸ್. ನೂರು ವರ್ಷ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ನೀವು. ಲವ್ ಯು ಬಾಸ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಸ್'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಾವುದೇ ಕೇಡು ತಾಕದು ನಿಮಗೆ ಕಾಯುವುದು ಅಭಿಮಾನ, ಮಿಸ್ ಯು ಬಾಸ್ ಲವ್ ಯು ಬಾಸ್'' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಜಮಾನ್ರೆ'' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಸ್, ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಣ್ಣ (ಬಾಸ್). ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಇರ್ತಿವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸ್ರೇ ಧನ್ವೀರ್ ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...! ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಗ "ಚಿನ್ನ" ಅಂತಾ ಕರೆದ ಆ ಏರು ಧ್ವನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವ ತವಕ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಧಾನ ಧರ್ಮದ ಕಾಯಕ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಣಯ್ಯ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ. ತೋಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕುಗ್ಗಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ತೋಳುಗಳು ಸಹ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಎಂದು ಘರ್ವಪಡು. ಜನುಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೇವ್ರು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಾಕ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
