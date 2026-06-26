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666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್: ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'666 Operation Dream Theatre' Look
'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 10:22 AM IST

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'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್'. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ತಾರೆಯರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು, ಸ್ವತಃ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್​ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಿವಣ್ಣನ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ''Time to Tease! ಜುಲೈ 3'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ, ''ಡ್ರೀಮ್​ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅನ್​​​ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಜುಲೈ 3'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್'ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಿವಣ್ಣನ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್​​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್! ಶಿವಣ್ಣ ಲುಕಿಂಗ್​ ಅಮೇಜಿಂಗ್'​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕವಲುದಾರಿ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ ರಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

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2025ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು. ಟಗರು, ಭೈರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಾ.ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಗೌಡ ಅವರು ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ವೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

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666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್
ಶಿವರಾಕ್​ಕುಮಾರ್​
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​
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