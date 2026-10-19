ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಎಂದ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್
''ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ನೀನು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನವನ್ನೂ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:16 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು 15 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಪುತ್ರ: ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಪರಿಚಿತರು ನಟನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 36 ವರ್ಷದ ನಟ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಗಾಯ: ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ: ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಟನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಕಾರಿನತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವೇ ಸೇರಿದ್ದಾಗ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಷ್ಪಾ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಸರಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನಾದ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್, "ನಾವು ಟೈಗರ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರನ್ನೂ ತಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. "ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ್... ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್... ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಸಂಧು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬೈ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದವರು ಅಥವಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
"ಗಮನಿಸಿ: ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಇತರೆ ಗುಂಪುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದರಲ್ಲಿ (ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ), ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬಾತ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅಥವಾ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನವನ್ನೂ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ. ನೀನು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ನಟನಿಗೆ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ದೇವೆನ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ದಾಳಿಕೋರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Alleged viral clip of Anil Pandit after the firing on Tiger Shroff. He claims to be from Bishnoi Gang, and says anyone close to Salman Khan will be targeted. https://t.co/AKg6S0cEST— Singh Varun (@singhvarun) October 18, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಗನ್ ಜಾಮ್... ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್
ಮಾರ್ಚ್ 2, 1990ರಂದು ಜೈ ಹೇಮಂತ್ ಶ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟೈಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 'ಹೀರೋಪಂತಿ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇವರು, 'ಬಾಘಿ', 'ಬಾಘಿ 2' ಹಾಗೂ ವೈಆರ್ಎಫ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ವಾರ್'ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಗಾನ' ಹಾಡುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನ!