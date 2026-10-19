ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ: ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಇವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ನಟನ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:16 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ವೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತನ್ನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳಿಂದ ಶೂಟೌಟ್: ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಇವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ನಟನ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು: ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟನ ವಾರದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಕೋರರು ಪ್ರೀ-ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾನುವಾರ ಜುಹು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ನಟನ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದರು.
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾಳಿಕೋರರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ದಾಳಿಕೋರರು ವಿಲೆ ಪಾರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಧೇರಿ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೋರಿವಲಿಯತ್ತ ಹೋಗುವ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ
ಗುಜರಾತ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಂಕಿತರು: ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಂಕಿತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ನೆರೆಯ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ 3-4 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು, ಪರಾರಿಯಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶಂಕಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ವಾಹನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಟನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಮೋಹಿತ್ ಗಾರ್ಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Multiple shots fired by unknown gunmen at Tiger Shroff and his driver. Tiger is reportedly safe! But what could be the motive? He doesn’t seem to be involved in any major controversy. More details awaited.#TigerShroff https://t.co/qql4qni4TN— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 18, 2026
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಟನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ಗನ್ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಟ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಯೇಷಾ ಶ್ರಾಫ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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