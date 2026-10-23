ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ! ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 3:14 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನಟನ 'ಜಲ್ಸಾ' ಅಥವಾ 'ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ' ಬಂಗಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
Mumbai | A school located in the BKC area of Mumbai has received an email threatening to target Amitabh Bachchan's bungalow. Further investigation underway: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 36 ವರ್ಷದ ನಟ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಚರ್ಚೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಎಂಸಿ) ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೆದರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಘಟನೆಯೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ವಿಷಾನಿಲ ತುಂಬಿದ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀರಜಾ ಅಜ್ಮಲ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ 42 ವಿಷಾನಿಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, "ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ನಾವು ಒಂದು ಕಠೋರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ: ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿತು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನು, ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಆದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
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