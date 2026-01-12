'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ': ಯಶ್ ಭರವಸೆ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 12:32 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಯಶ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಕೃತಘ್ಞತೆ: ''ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಿತ್. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯತ್ತ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದು ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ರೀ - ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ಮನತುಂಬಿ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿಶ್ ಏನಿತ್ತು? ಜನವರಿ 8ರಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ''ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು 2026 ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಯಾಯಣವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಮಾಯಣ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟ್ 2, 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ 2ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮೀಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯಶ್ ಅವರಿಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿದೆ.