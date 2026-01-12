ETV Bharat / entertainment

'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ': ಯಶ್ ಭರವಸೆ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಶ್​​ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Yash, Ravana Look
ಯಶ್, ರಾವಣ ಲುಕ್ (Photo: ANI, Film Poster)
ETV Bharat Entertainment Team

January 12, 2026

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಟೀಸರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್​​ ನೀಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಯಶ್​ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್​ ಕೃತಘ್ಞತೆ: ''ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯು ನಮಿತ್. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್​ನರ್​ ಆಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯತ್ತ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದು ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಯಶ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ರೀ - ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​, ಮನತುಂಬಿ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yash Instagram story
ಯಶ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Yash Instagram story)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿಶ್​ ಏನಿತ್ತು? ಜನವರಿ 8ರಂದು ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ''ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪಾರ್ಟ್​​​ನರ್​ ಮತ್ತು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್​ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್​. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು 2026 ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಯಾಯಣವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಜೆಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಣ್​​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್​ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರಾಮಾಯಣ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟ್​ 2, 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ 2ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮೀಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯಶ್​ ಅವರಿಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿದೆ.

