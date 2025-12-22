ETV Bharat / entertainment

'ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ': ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

''ಹುಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ'' ಎಂಬ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Actor Sudeep
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ 3 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಗುರುವಾರ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45' ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್​​ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುದೀಪ್​ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಜರುಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗಾಯನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿರುವ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾಲ್ತೇಶ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್, ಗುರುಸೋಮ್ ಸುಂದರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್, "ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?. 2003ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಇವತ್ತೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಜನಸಾಗರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.

Sudeep
'ಮಾರ್ಕ್' ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ (Photo: ETV Bharat)

''ಹಾಗೇ, ನಾನು ಜುಲೈ 5ರಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಏಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧ" ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

'Mark' Film Team
'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೋ ಮೈನಸ್ಸೋ?: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪೈಪೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು -Explained

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಈ ವಾರ ಸುದೀಪ್​ 'ಮಾರ್ಕ್', ಶಿವಣ್ಣನ '45' ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್; ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?

'Mark' Film Team
'ಮಾರ್ಕ್' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

TAGGED:

SUDEEP DARSHAN
ಸುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್​​
ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೆ
SUDEEP MARK MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.