'ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ': ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Darshan Thoogudeepa
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ (Photo: Film Poster)
December 10, 2025

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ನಾಳೆ(ಗುರುವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಕರುನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ದರ್ಶನ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? ''ಮೈ ಡಿಯರ್​ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ನಿಮ್ಮ ದಣಿವರಿಯದ ಬೆಂಬಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ''.

''ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ... ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇಂದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀವೇ. ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಷ್ಟೇ - ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು - ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಡೆವಿಲ್''.

''ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಾನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು - ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅದೇ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರತೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪದಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ''.

''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಕತೆ... ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆಯೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೆನಪಿಡಿ - ಸಮಯವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಯವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದೃಢವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿ - ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದಾಸ ದರ್ಶನ್​''.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

