'ಇದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ': ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯೇನು?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 11:35 AM IST
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಕ್ಕು ನಲಿಸುತ್ತಾ, ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಹಿರಿತೆರೆ ಬದುಕಿಗೀಗ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. 2002ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಪೋರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗಣೇಶ್, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ 2006ರಲ್ಲಿ 'ಚೆಲ್ಲಾಟ', 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಚೆಲ್ಲಾಟ' ಎಪ್ರಿಲ್ 21ಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
''ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು - ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 20 ಸುಂದರ ವರ್ಷಗಳು'' ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್, ''ಏಪ್ರಿಲ್ 21... ಚೆಲ್ಲಾಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ — ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದಿನ. ವಿನಮ್ರ ಆರಂಭದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ... ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಟ,
''ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ - ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ...
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ - ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು..
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ - ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ...
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ - ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ...
ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಕೃತಘ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಪ್ರತೀ ಶಿಳ್ಳೆ, ಪ್ರತೀ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ, ಪ್ರತೀ ಕಣ್ಣೀರು... ನಾನದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ, ''ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ... ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ. ಹೃದಯದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವಲ್ಲದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನೊಬ್ಬನದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ...''(ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ) ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಎಂಥ ಯುಗ ಸರ್'' ಎಂದು ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಛ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ''ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ದಂತಕಥೆ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ''2 ದಶಕಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ''ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್'' ಎಂಬುದು ನಟನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
2006ರಲ್ಲಿ 'ಚೆಲ್ಲಾಟ', 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾದ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಗಣೇಶ್ ಗಾಳಿಪಟ, ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಮುಗುಳು ನಗೆ, ಸಖತ್, ಕೃಷ್ಣ, ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ'ವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದನವನದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ', 'ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವ', 'ಪಿನಾಕ', 'Yours's sincerely ರಾಮ್' ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.