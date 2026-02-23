ETV Bharat / entertainment

'ಹನುಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದು': ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಿಷಬ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ಹೆಸರಾಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ.

'Jai Hanuman' Pooja ceremony
'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್​ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ಜನುಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟ, ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಡಿವೈನ್​ ಸಿನಿಮಾ. ಹನುಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅಂಥಾ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'Jai Hanuman' Pooja ceremony
'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ (Photo: ETV Bharat)

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಇಂತಹ ಮಾತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್'ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Jai Hanuman' Pooja ceremony
'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)

ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿತರಕ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ‌ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿ ಶಂಕರ್, ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌

2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್‌ನ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ', 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ', 'ವೀರ ಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ರಂಗಸ್ಥಲಂ' ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.‌ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಎಸ್.ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಶ್ರೀನಾಗೇಂದ್ರ ತಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

'Jai Hanuman' Pooja ceremony
'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಈ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌' ಸಿನಿಮಾವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ 'ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ‌. ಸದ್ಯ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದಿದೆ.

