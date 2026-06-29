'ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಚಿತ್ರ': ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
''ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 1:59 PM IST
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ'. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
''ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್. ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು''.
''ವಿನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಕುವ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ವಿನುಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದು ಕೊಡಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಲಹರಿ ವೇಲು ಹಾಗು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಜುಲೈ 3ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ''ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು 2 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ. ಸೀನ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ - ನಮ್ಮತನ, ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೆ.ಪಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಲಹರಿ ವೇಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಸುಮ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ, ''ಇದು ನನ್ನ 9ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 9ನೇ ಚಿತ್ರ.
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ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲಹರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.