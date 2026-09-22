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'ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇವಲ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ': ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆ; ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಗಣ್ಯರು

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 2024ರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dadasaheb Phalke Awardee Anant Nag
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 7:41 PM IST

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ಗುಜರಾತ್‌ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದರು.

'ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, "ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನೂ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂದು ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಂತರ ನಾಯಕ ನಟನನಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ (ANI)

''5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್​ ಆಗೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ (ANI)

'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಐದು ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಭಿಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಐದುವರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, "ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇವಲ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ" ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂತ್​ ನಾಗ್​: 5 ದಶಕಗಳ ಕಲಾಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ

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TAGGED:

72ND NATIONAL FILM AWARDS
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅನಂತ್ ನಾಗ್
ANANT NAG REACTION

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