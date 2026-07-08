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'ಯಶ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ': ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಟ ಯಶ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆಯೆಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yash, huma qureshi
ಯಶ್​, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 11:34 AM IST

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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಮಣಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕೆಲ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಬೇಬಿ ಡು ಡೈ ಡು' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ​ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಾರದ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೂ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ. ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಅವರು ಇನ್​​ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಲೇಡಿಸ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರಿಯರ ಒಂದು ಪವರ್​​ಫುಲ್​​ ಲುಕ್​​ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್​ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರದ ಕರಾಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಪವರ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಬೋಲ್ಡ್​​ ಸೀನ್​ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ ನೋಡುಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

​ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ': 'ಲೇಡಿಸ್​​ ಅಂಡ್​​ ಲೇಡಿಸ್​' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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