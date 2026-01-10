ETV Bharat / entertainment

ಆಗ ಕೆಜಿಎಫ್​, ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​: ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟರ್​​ಗೆ ಜಸ್ಟ್​ 24 ವರ್ಷ; KGF2ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್

ಸಲಾರ್‌, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ''ಟೀಸರ್​ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Ujjwal Kulkarni with KGF director Prashanth Neel, Yash Toxic Look
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ಜೊತೆ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಲುಕ್ (Photo credit: Special arrangement, Screen-grab from teaser)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 10, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಸಖತ್ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಟೀಸರ್'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 200 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್​ನದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೋಲ್ಡ್​​ ಸೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಸರ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ಮಯ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿ, ‌ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಟಲಿ ಬರ್ನ್‌ (Natalie Burn) ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟೀಸರ್​​ನಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯಾಟಲಿ ಬರ್ನ್‌ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೀಟ್ರಿಜ್ ಟೌಫೆನ್‌ಬಾಚ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ujjwal Kulkarni
ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (Photo: Special arrangement)

ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು, ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್​ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್​ ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

Yash Toxic Look
ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ಹೌದು, ಮೂಲತಃ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವಾಗಿರೋ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟೀಸರ್​ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಾಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಸರ್​ ಅ​ವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ನಾ‌ನು ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ವಿನಯ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ನತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿ, ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದೆ ಎಂದು ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು​.

ನಾನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪತ್ನಿ ಲಿಖಿತಾ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಲಿಖಿತ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಅವರು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಜ್ವಲ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಜ್ವಲ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್​ಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Fact check: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 200M+ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು?

2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ‌. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾರ್‌, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಟಿಪಿ ಅಬಿದ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಷ, ಇಮ್ರಾನ್‌ ಸರ್ದಾರಿಯಾ, ಗಣೇಶ್‌ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಹನ್‌ ಬಿ ಕೆರೆ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರಲಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​​ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ್ದವು': ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​​​ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​​ 19ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

