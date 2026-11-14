'ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಬೈದಿ ಪಾತ್ರವೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳಾ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸಂದರ್ಶನ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಪಬ್ಬಾರ್'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 12:01 PM IST
ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ಜೋಡಿ. ಹಾಸ್ಯ, ಪೋಷಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೂಡಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮಂಗಳಾ ಅವರೀಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ 'ರಂಗಾಯಣ' ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
''ರಂಗಾಯಣ (ರಂಗಕಲಾ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ) ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬದುಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಬದುಕಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ನಾವು ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಬದುಕು ಶುರುವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
''ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗಬಹುದು. ಪಾತ್ರಗಳ ಆಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
''ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು?
''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬೈದಿ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೆರ್ಮೆ, ಬೈದಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೈದಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೆಂದನಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾನು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ಎಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನಿಸಿತ್ತು?
''ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ?. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ಮೇಲೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಘಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಖುಷಿಯಿದೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತದೆ?
''ರಂಗಭೂಮಿ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಯಾವ ಚೌಕಟ್ಟುನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು? ಸಹಜವೋ, ಹಾಗೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ (ಜಾನರ್) ಮೇಲಾಗುವ ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಂಗಭೂಮಿಯೂ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆಯೇ?
''ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಪೈಕಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವ ನೋಡಿ ಕೆಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶಯವಿದೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರ?
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 100 ನಾಟಕಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ?
''ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳೇ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ, ಕುಸುಮಾ ಬಾಲೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ, ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
ಸಿನಿಮಾ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಮಂಗಳಾ ಎನ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು.
ಇನ್ನೂ, ಪಬ್ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್'ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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