Interview: ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯನೇ? ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾವಾಗ?
Actor Rajesh Nataranga Interview: ರಂಗಭೂಮಿ, ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:19 PM IST
ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ' ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಟನೆ, ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾಗಳ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ? ರಾಜೇಶ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಟರಂಗ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ? ಛಾಯಾಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬರಹಗಾರ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದ್ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನಂತೆ 1,000 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 13 ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮತದಾನ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಪಯಣ ಶುರುವಾದ್ರೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ನಾಗರಹಾವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಬರಹಗಾರ, ನಟ, ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ನಟರಂಗ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
''ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಟರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದೆ. ಆಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅಂತಾ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ರು. ಹೆಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡವೆಂದು ನಟರಂಗ ಅಂತಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಹೆಸರು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ನಟರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಅಂತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆ ಸಮಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ನಾನು ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸೀನ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಕರೆದರು. ಅದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು''.
''ಸೂರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸದಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಸೂರಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಂಡವನು ನಾನು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಲಿಯಲು ಬಹಳಾನೇ ಸಿಕ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯುವ ರೀತಿ, ನೋಡುವ ರೀತಿ, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಪಾತ್ರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ.. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ''.
''ಇನ್ನೂ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಬಹಳ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
''ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾನಿದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರಾ?... ಈ ತರಹದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಮಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಎಡವಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಗಟ್ಟಿಪುಡಿ ಪಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮ್ಮ ಇರಬಹುದು.. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಕಾಟ ನಿರಂತರ'' ಅಂತಾರೆ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದು? ಏಕೆ? ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆನೋ ಅವು ಬಹಳ ಹಿಟ್ ಆದವು. ಆ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ.. ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾನೇ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರೋ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನ ಉತ್ಸುಕರಾದ್ರು. ಇನ್ನೂ, ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು. ಅವರೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಬಹಳ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು'' ಎಂದ್ರು ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
''20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನೇಕೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೆಂದು ಅನಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಲಿತು ಏನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬ್ಯುಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆಯಾ?
''ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
''ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಹರಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀನಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ?. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಏನೂ ಬರೆದ್ರೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಸಾಲಗಾರನೆಂದು ಬರೆದರೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹರಡುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಥಂಬ್ನೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಪೇಜ್ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್. ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿ'' ಎಂದು ನಟ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ನಗುತ್ತಲೇ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
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