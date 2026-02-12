'ರಾಜಮೌಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡದು, ವಾರಣಾಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತರ': ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುಣಗಾನ
ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಈಗ', 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್'ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ವಾರಣಾಸಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, "ವಾರಣಾಸಿಯು ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡವು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೂಡಾ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, "ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಾರಣಾಸಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತವಿರೋದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಖಳನಾಯಕ ಕುಂಭನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಯೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
