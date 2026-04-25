'ಜಗತ್ತು ನಾಟು ನಾಟುಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು': ರಾಜಮೌಳಿ
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಬಿಟಿಎಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 3:39 PM IST
ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವು, ವಾರಣಾಸಿಯ ತೆರೆಮರೆಯ (ಬಿಟಿಎಸ್) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'CCXP Mexico 2026' (ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಯೆನ್ಸ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
#VIDEO | El director S. S. Rajamouli envió un video con un mensaje especial para sus fans CCXP México 2026, donde se presentó un primer adelanto de “Varanasi”… #GENTE— REFORMA (@Reforma) April 25, 2026
ಹೌದು, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ "ವಾರಣಾಸಿ" ಬಿಟಿಎಸ್ (ತೆರೆಮರೆ ದೃಶ್ಯ) ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹರಡಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ್ರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ.
ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾರಣಾಸಿ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಾಹಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಮಾಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಚನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಚಿಚೆನ್ ಇಟ್ಜಾ (ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ - ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿದೆ) ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿದೇಶಿಗರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
You’ll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi pic.twitter.com/mxCn0SQ1Ng— Varanasi (@VaranasiMovie) March 27, 2026
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
