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'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ': ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು!.

'Billa Ranga Baasha' shoot begins
'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಶುರು (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 11:48 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಆದ ಮಾರ್ಕ್​ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್​​​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್​ ಫಿಕ್ಷನ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್​ 25ರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್​ ಭಂಡಾರಿ, ಜೂನ್​ 26ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಶುರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಹಾಫ್​ ಫೇಸ್​​ನ ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ, 'Shoot from June 26' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, ''ದಿ ವೈಟ್​ ಎಂಡ್ಸ್​​, ದಿ ವಾರ್​ ಬಿಗಿನ್ಸ್​! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಶೂಟಿಂಗ್
ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್​ ಭಂಡಾರಿ
BRB FIRST BLOOD

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