'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ': ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು!.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 11:48 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 25ರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, 'Shoot from June 26' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ದಿ ವೈಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ದಿ ವಾರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.