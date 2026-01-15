ETV Bharat / entertainment

ಸಿನಿಮಾವಾಗ್ತಿದೆ 'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರ: ನಕ್ಕು ನಲಿಯಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್

'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Amruthanjan' Cast
'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ತಾರೆಯರು (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳೀಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಅಮೃತಾಂಜನ್'. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಬಹುತೇಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?

''ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೂ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೋಡಾಬುಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸೋತು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಅಮೃತಾಂಜನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಮಾಡೋಣಾ ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್​ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Amruthanjan' Cast
'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ತಾರೆಯರು (Photo: ETV Bharat)

ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೂ 100% ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕಥೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ ಟೀಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ 40-45 ಬಾರಿ ಮನಸಾರೆ ನಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸೀನ್​ನಲ್ಲೂ ನಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟೆವೋ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಥೆಯ ಎಳೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಥೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದೇ ಟೈಟಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್​​ ಏನಿತ್ತು?

'Amruthanjan' Cast
'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ತಾರೆಯರು (Photo: ETV Bharat)

''ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಬಂದ್ವು. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋ ವೀಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎದುರಾಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಬಂದು, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯೂಥ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಫೀಲ್​ ಕೊಡಲಿದೆ. ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಬೇಜರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮನಸಾರೆ ನಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ‌ ಹಾಡುಗಳಿವೆಯೇ?

Director Jyothi Rao Mohit with director Tarun Sudhir
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್ ಸಾಥ್ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವೆ. 80% ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ರೆ 10-15% ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ‌ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಕಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಡಾ.ಸೃಜನಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ: ವೈದ್ಯೆಯ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಗೆದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್. ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಸಾರೆ ನಗಿಸೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನೀವೇನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ': ದರ್ಶನ್​ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕುದುರೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

TAGGED:

ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ
ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್
AMRUTHANJAN MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.