ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್​ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: ಧುರಂಧರ್ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTT ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿವು

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್', ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

OTT Releases
ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು (Photo: Film Posters)
Published : January 30, 2026 at 5:05 PM IST

ಇದೇ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಲಿದೆ.

ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್: ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಐವಿವೈ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ತಯಾರಕರಿಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಧುರಂಧರ್: ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್​​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ ತಲುಪಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಧುರಂಧರ್​ 2​ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

ಗತವೈಭವ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ 'ಗತವೈಭವ'ವು ಒಟಿಟಿ ಅಮೆಜಾನ್​ ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಚುಟುಚುಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನವ ಪ್ರತಿಭೆ ದುಶ್ಯಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್​ ಸುನಿ ಅವರೇ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ವ್‌ಗರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುನಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ದೀಪಿಕ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುನಿ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.

ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾ: ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ, ಅಜು ವರ್ಗೀಸ್, ರಿಯಾ ಶಿಬು, ಜನಾರ್ಧನನ್, ಪ್ರೀತಿ ಮುಖುಂಧನ್, ರಘುನಾಥ್ ಪಲೇರಿ, ಮಧು ವಾರಿಯರ್ ನಟನೆಯ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಅಲೌಕಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವು ಬಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ.

ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ
ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಒಟಿಟಿ
THE RAJA SAAB OTT RELEASE DATE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

