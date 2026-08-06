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'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Ramayana Part One Release Date Announced
ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 11:54 AM IST

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ಫೈನಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಯಾರಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಹುವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ವರದಿಯಾದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿತರಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ರಾಮಾಯಣ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಿಲೀಸ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಫಿಲ್ಮ್​ ಮೇಕರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಆನಂದಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನವೆಂಬರ್​​ ಮೊದಲ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ತಕಾಶಿ ಯಮಝಾಕಿಯ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಕೂಡಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಕೂಡಾ ಜಪಾನ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಎರಡೂ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಮಾಯಣವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾದ ವಿತರಕರಾದ ಟೊಹೊ ಕೊ.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋಗೆ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ DNEG ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ದಶರಥ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಸ್ಕರ್​​ ವಿಜೇತರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2' ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಯಶ್​ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
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