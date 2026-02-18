ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ಮತಾಂತರ: ಭಯಾನಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ-2' ಟ್ರೇಲರ್​

ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರದ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ' ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

THE KERALA STORY 2
ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ದಿ 'ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ-2 ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಪುಲ್ ಅಮೃತ್‌ಲಾಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಸನ್‌ಶೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತಾಂತರದ ಭಯಾನಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.

ಸನ್​​ಸೈನ್​ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ, ಕಥೆಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಪ್ರೇಮದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೂರನೇ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ತಾನು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ, ನಂತರ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ಪೂರ್ತಿ ಮೂವರು ಹಿಂದು ಯುವತಿಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೀಫ್​ (ದನದ ಮಾಂಸ) ತಿನ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಮತಾಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ: ಅಂದಹಾಗೆ, ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ-2 ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಾಮಾಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಕಾ ಗುಪ್ತಾ, ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಓಜಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಪ್ರೇಮಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಂತರ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

