ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಾಗಿ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!: ಯಶ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂದಿರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು ಇವರೇ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ನ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 10:26 AM IST
ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕುವರೆ ವರ್ಷ! ಕಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆವರೆಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ರು ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಯಶ್. ಅದರಂತೆ, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ವಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದರೂ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
🔥@TheNameIsYash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/5y6HSX3u3R— Yash Trends ™ (@YashTrends) September 4, 2026
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ. ಹೌದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ನ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಂತೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನಲ್ಲಿನ ಯಶ್ ಅವರ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಯೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಹರಿಸುವಾಗ ಯಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್ ಶರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1950ರಿಂದ 1970ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಯಶ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಡಿರೋದಂತು ನಿಜ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್': ಕಿಯಾರಾ ರೋಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರಿಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, 2ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಟನಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ; ಯಶ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ' - ಶಿವಣ್ಣ