'ದರ್ಶನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬರ್ತಿತ್ತು': ಡೆವಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ತಂಡ ಹಾಜರಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 5:12 PM IST
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್, ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಹಾಜರಾಗಿತ್ತು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್, ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ, ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಪತ್ನಿ ತಶ್ವಿನಿ, ಗಾಯಕ ಅನಿರುದ್ದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸೂತ್ರಧಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದರ್ಶನ್ ಈ ಕಥೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾ 2 ವರ್ಷ ತಡವಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಈ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆಗ ದರ್ಶನ್, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಟೇರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಟೇರಾ ಮುಗಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕಥೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾವು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದರ್ಶನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ, 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್', ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಡು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಾಲು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿರುದ್ದ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್ ಹಾಡು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು. ನಮಗೆ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಎಂದನಿಸಿತು ಅಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
''ದರ್ಶನ್ ಅವರು 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದು ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಾವು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರ'' ಅಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಯಕಿ ರಚನಾ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೆವಿಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇರುವ ನಟ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು - ರಾಜ್ ನವಪಯಣ: ಏನಿದು 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ'? ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳಿವು!
ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರುವ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ತಶ್ವಿನಿ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಬಳಸಿದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ: ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಶೋಭ್ ರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಎನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕುಳಿತ ಚೇರ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ: 'ಡೆವಿಲ್' ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ