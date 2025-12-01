ದರ್ಶನ್ ಬಳಸಿದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ: ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
''ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಖುರ್ಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ'' - 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 12:18 PM IST
ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಖುರ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಂಥಾ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್. ಇದೀಗ ಈ ಚೇರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ''ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಖುರ್ಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಚನಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಚೇರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೇರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆವು. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆವು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಚೇರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಸಿಂಹದ ರೂಪವಿದ್ದು, 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕುಳಿತ ಚೇರ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ: 'ಡೆವಿಲ್' ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಅಲ್ಲದೇ, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಗ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚೇರ್ ಸಮೇತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಈ ಖುರ್ಚಿಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ರೈ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.