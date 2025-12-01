ETV Bharat / entertainment

ದರ್ಶನ್​ ಬಳಸಿದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್​​ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ: ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

''ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಖುರ್ಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ'' - 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ. ​​

'The Devil' chair is waiting for you
'ಡೆವಿಲ್'​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​​​ ಬಳಸಿದ ಚೇರ್ (Film Team, Art director Mohan B Kere)
ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್​​ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ್​​​​ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಖುರ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಂಥಾ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್. ಇದೀಗ ಈ ಚೇರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.

ಹೌದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ''ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಖುರ್ಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒರಾಯನ್​​ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಯ್​​, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಚನಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ಸರ್​ ಅವರು ಡೆವಿಲ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಚೇರ್​​ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒರಾಯನ್​ ಮಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸ್ತ್​​ ಮಜಾ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೇರ್​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೇರ್​ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆವು. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್​ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆವು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಚೇರ್​ ರೆಡಿ ಆಗಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಚೇರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಸಿಂಹದ ರೂಪವಿದ್ದು, 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚೇರ್​ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಕುಳಿತ ಚೇರ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ​​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಅಲ್ಲದೇ, ''ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಗ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚೇರ್ ಸಮೇತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಚೇರ್​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಈ ಖುರ್ಚಿಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನ್​ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶನ, ದರ್ಶನ್​ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ರೈ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11 ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

