'ಕಾಂತಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೈವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು': ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್
'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್'ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 10:38 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಳಿಗಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಬರಹಗಾರ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮನ್ನಣೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರದರ್ಶಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಆಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೈವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು'
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ಲೋನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೈವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ'
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕ್ಷಣ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನನ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ/ನಟ (ಪುರುಷ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ, ಭೂಮನ್ ಭಾರ್ಗವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.
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ಅವರ 'ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್' ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಟನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಅವರ ಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಮನ್ನಣೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.