ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗಿದ್ದ 'ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿವಾದ, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The Bengal Files Releases In West Bengal
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 2:26 PM IST

ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿವಾದ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಂತರ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಟ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಚಿತ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಬಂಗಾಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ "ಅಪೂರ್ಣತೆ" ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೌರವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೊನೆಗೂ, ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೀಲ್ಸ್​ ಗುಡ್" ಎಂದು ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಇಡೀ ತಂಡವು ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಟಾಟಾನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಂಟು ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಗುಟಿ ಮಲ್ಲರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೌರವ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸರ್ ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಚಟರ್ಜಿ, ಮೋಹನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿ, ದಿಬ್ಯೇಂದು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಂಗಾಳಿ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ "ಅಘೋಷಿತ ನಿಷೇಧ"ವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​​​ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ತಂಡವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

