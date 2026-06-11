ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಾಯ್ತು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಸಾಹಸ ಕಥೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್.ಜಿ ಅವರು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಟಗರಿನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 11:31 AM IST
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ, ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ, ಒಂದ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ ಹಾಗೂ ವಾವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯುವನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೀಗ ಒಂದು ಟಗರಿನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಕಾಳಿ'.
ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಟಗರು 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ'. ವಿವಿಧ ಟಗರು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗತ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳಿಯ ಆಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲೆಂದೇ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ' ಇಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇತರೆ ಟಗರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹುಡ್ಡಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಟಗರುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕೊಂಚ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಳಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು.
2024ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 'ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕಾಳಿ'ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ದಫನ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಟಗರಿನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗೆ 'ಕಾಳಿ: ದಿ ಗೋಟ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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