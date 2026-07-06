25 ವರ್ಷ, 2 ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು: 'ಈ 2 ಮರೆಯಲಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ' - ಸುದೀಪ್
ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 3:53 PM IST
ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ. ಎರಡು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಜುಲೈ 6 ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹುಚ್ಚ' ಚಿತ್ರ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 'ಈಗ' ಚಿತ್ರ 14 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ "ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
''ಈ ಎರಡು ಮರೆಯಲಾಗದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
1971ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Thanks to each one responsible for gifting me these two unforgettable gems.— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) July 6, 2026
Forever engraved in my heart.
❤️🙏🏼#Huchcha #Eega pic.twitter.com/gBq6fE0ykx
1997ರಲ್ಲಿ ತಾಯವ್ವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ (1999) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಮೂಲಕ 2000ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆದುರು ಹಾಜರಾದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹುಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
2001ರ ಜುಲೈ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಮುಸ್ತಫಾ, ಮೆಹರುನ್ನೀಸಾ ರೆಹಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
'ತಾಯವ್ವ' ಸುದೀಪ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ 'ಹುಚ್ಚ' ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೇರಿ ಸುದೀಪ್ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಚ್ಚ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಂದಿ, ಕಿಚ್ಚ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು, ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್, ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾತು, ವೀರ ಮದಕರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಸುದೀಪ್, 2012ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ 'ಈಗ' ಎಂಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಜುಲೈ 6ರಂದೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಚ್ಚನ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕ ಸಖತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
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