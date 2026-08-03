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ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೋರಾಟ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​​, ವಿಳಂಬವಾದರೂ 300 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​: ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳ್ಯಾವುವು?

ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 295.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್​ ಕ್ರೇಜ್​ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 11
'ಜನ ನಾಯಗನ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 12:32 PM IST

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ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 295.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಜನ ನಾಯಗನ್​' 11ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್​' ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರ 7.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಏರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾದ 11 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್295.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್204.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್175.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್91.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಸಿಂಹಪಾಲು: ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ತವರು ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದರಿಂದಲೇ 10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಗಳು: ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಹ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಹೌದು, ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್​​ನ ಈವರೆಗಿನ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ​151.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 15.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತೆಲುಗು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಸುಮಾರು 8.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ 1 ವಾರದೊಳಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 9ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಿಯೋ, ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್, ವರಿಸು, ಬಿಗಿಲ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ಟ್‌ ನಂತಹ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.

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ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ)​ನಲ್ಲಿಯೂ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​​ ನಟಿಸಿರುವ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ​​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ (171.45 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್​ (139.05 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಕೂಲಿ (135.80 ಕೋಟಿ ರೂ.), ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್​ ಆಲ್​ ಟೈಮ್ (134.10 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಜನ ನಾಯಗನ್ (116.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. (ಗಮನಕ್ಕೆ: ಇದು ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ).

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ಜುಲೈ 23ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ
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ಜನ ನಾಯಗನ್​ ದಾಖಲೆ
JANA NAYAGAN RECORDS

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