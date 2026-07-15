34 ವರ್ಷ, 68 ಸಿನಿಮಾ, 68 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇದೀಗ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ: ವಿಜಯ್ Jana Nayagan ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ 69ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 12:20 PM IST
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಜನವರಿ 23ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂವೀಸ್' ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ''34 ವರ್ಷ, 68 ಸಿನಿಮಾ, 68 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಆಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಜುಲೈ 23. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಸೂನ್. ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್. ಅಣ್ಣನ್ ವರಾರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ' ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ತನ್ನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಜುಲೈ 24, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ 23ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನರೈನ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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