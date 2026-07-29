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ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ ಆದ್ರೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್': ಈವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 246.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಚಿತ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 6
ವಿಜಯ್​ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 1:49 PM IST

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ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ವಾರದ ನಡುವೆಯೂ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 246 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಜನ ನಾಯಗನ್' 6ನೇ ದಿನದ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಆರನೇ ದಿನದಂದು 9.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್246.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್167.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್143.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್78.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಜುಲೈ 23ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಚ್​ಡಿ ಆವೃತ್ತಿ ವೈರಲ್​ ಆದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)50.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ42.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)24.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ21.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)33.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ28.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)37.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ32.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)12.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ10.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)9.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ8.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು157.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ134.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

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ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಳಪತಿ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೆಚ್​​.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ​, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
JANA NAYAGAN RECORDS

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