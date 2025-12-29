ETV Bharat / entertainment

Photos: ಮಲೇಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜನನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Thalapathy Vijay
'ಜನನಾಯಗನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​, 'ಕೆಡಿ' ಅಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ನ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ 'ಜನನಾಯಗನ್​​'. ತಮಿಳು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಲೇಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​​ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಮಲೇಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

'Jananayagan' promotional event
'ಜನನಾಯಗನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿತು.

ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಗಾಯನ: ನಟ-ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಪೋಕಿರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು 'ಯಾರು ಪೆಟ್ರ ಮಗನೋ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ "ರಾವಣಮಗನ್" ಹಾಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿತ್ತು.

'Jananayagan' promotional event
'ಜನನಾಯಗನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಯಾರು ಪೆಟ್ರ ಮಗನೋ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

'Jananayagan' promotional event
'ಜನನಾಯಗನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ': ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾಸರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಕೂಡಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

'Jananayagan' promotional event
'ಜನನಾಯಗನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜನನಾಯಗನ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ
ಜನನಾಯಗನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
THALAPATHY VIJAY
JANA NAYAGAN MOVIE

