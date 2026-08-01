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300 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಗಳಿಕೆ: ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿಜಯ್ 9ನೇ ಸಿನಿಮಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 268.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'Jana Nayagan' Box Office Collection Day 9
'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 1:59 PM IST

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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ 9ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 268.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 183.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ​157.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ವ್ಯವಹಾರ 85.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಜಯ್ 9ನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ತವರು ನಾಡಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂಭತ್ತನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳಾದ ಲಿಯೋ, ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್, ವರಿಸು, ಬಿಗಿಲ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ)​​ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ (171.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಇದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್​ (139.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಕೂಲಿ (135.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್​ ಆಲ್​ ಟೈಮ್ (134.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಜನ ನಾಯಗನ್ (116.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಳಪತಿ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.

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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್​ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಡುವಂತಾಯ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಫೈನಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

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ಜನ ನಾಯಗನ್ ದಾಖಲೆ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
JANA NAYAGAN COLLECTION RECORDS

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